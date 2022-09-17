Так, росія дійсно воєю не всією армією, а лише частиною. Тою, яка ще вціліла, наголосив Данілов.

До теми Ми не поспішаємо, – путін спробував виправдатися за поразки на Сході України

Працюємо далі,

– додав секретар РНБО.

Нагадаємо, бійці ЗСУ знищили вже 54 250 окупантів. Лише за минулу добу ліквідували 200 загарбників. Це лиш офіційні цифри. Насправді втрати ворога можуть бути значно більшими. Крім того, українські воїни знищили тисячі одиниць російської техніки.

Що ще наговорив путін

Російський диктатор на пресконференції саміту Шанхайської організації співробітництва наговорив чергової маячні. Наприклад, успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині "спробами контрнаступу". путіну ввижається, що триває "звільнення" Донбасу.

Заяву про армію путін видав у контексті своєї байки, мовляв, "вони ще нічого не починали".

Насамкінець очільник кремля сказав, що "вони не поспішають". Змін путін не бачить. Каже, що щось генеральний штаб вважає важливим, а щось другорядним. Переконує, нібито "основне завдання залишається незмінним".

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