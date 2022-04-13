Данилов посоветовал группировке Медведчука идти в СБУ сдаваться

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что задержание Виктора Медведчука – это успех контрразведчиков Службы безопасности Украины.

По его словам, начиная со второго дня, как только Медведчук исчез с радаров, была дана команда Президентом Украины сделать все возможное и невозможное, чтобы его вернуть.

Важно Медведчука должны были на лодке перевезти через границу в Приднестровье, а там уже ждала группа ФСБ

Алексей Данилов сообщил, что контрразведка взяла этот вопрос под личный контроль и проделала очень большую работу.

Если мы с вами считаем, что на Медведчуке это все закончилось, то к большому сожалению таких, как Медведчук, в нашей стране еще есть. Эти люди привели сюда так называемую "русскую весну" в феврале,

– отметил Данилов.

Он добавил, что этих людей было достаточно много, и эта система работала на территории нашей страны. Кроме того, они здесь разворачивали свой условный лагерь и работали почти открыто, начиная с 2014 года, что совершенно недопустимо.

Секретарь СНБО также сообщил, что финансирование терроризма, Луганской и Донецкой террористической группировки, которую они создали, – абсолютно доказанный факт.

"Этим людям нужно понимать, что им самостоятельно нужно идти в СБУ сдаваться и давать показания. И это люди, которые известны почти всей стране, которые вели бизнес – это недопустимые вещи", – добавил Данилов.

По его словам, он не имеет права называть их имен, но они сами знают, о ком идет речь.

Готов ли Медведчук заговорить: смотрите видео