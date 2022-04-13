За його словами, починаючи з другого дня, як тільки Медведчук зник з радарів, була дана команда Президентом України зробити все можливе й неможливе для того, щоб його повернути.

Важливо Медведчука мали човном перевезти через кордон у Придністров'я, а там вже чекала група ФСБ

Олексій Данілов повідомив, що контррозвідка взяла це питання під особистий контроль та зробила дуже велику роботу.

Якщо ми з вами вважаємо, що на Медведчуку це все закінчилося, то на превеликий жаль таких, як Медведчук, в нашій країні ще є. Ці люди привели сюди, так звану "російську весну" в лютому,

– зазначив Данілов.

Він додав, що цих людей було доволі багато й ця система працювала на території нашої країни. Крім того, вони тут розгортали свій умовний російський табір і працювали майже відкрито, починаючи з 2014 року, що абсолютно неприпустимо.

Секретар РНБО також повідомив, що фінансування тероризму, Луганського й Донецького терористичного угруповування, який вони створили, – абсолютно доведений факт.

"Цим людям потрібно розуміти, що їм самостійно треба йти в СБУ здаватися та давати покази. І це люди, які відомі майже всій країні, які вели бізнес – це є неприпустимі речі", – додав Данілов.

За його словами, він немає право називати їх імен, але вони самі знають про кого йде мова.

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