В его возрасте о земле надо думать, – Данилов потролил Путина-прыгуна
Российский диктатор Владимир Путин 19 декабря впервые за три года прилетел в Минск. Там он встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона прокомментировал визит Путина в Лукашенко. В частности, он высказался по поводу оживленного скачка российского диктатора, когда тот выходил из самолета, пишет 24 канал.
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Эффектный совет Данилова
Данилов подчеркнул, что 70 лет в любом случае скажутся, поэтому "прыгать он будет уже не так долго". Он уверяет, что этот скачок был показательным. Мол, ему посоветовали такое сделать, поскольку все постоянно говорят о его болезнях.
Секретарь СНБО дал совет Путину-прыгуну.
Не надо прыгать, надо уже о земле думать,
– заметил Данилов.
Зачем Путин ехал в Минск
- 19 декабря 2022 года российский президент впервые за последние три года прилетел в Минск. Вероятно были три основных темы обсуждение двух диктаторов и все они связаны с войной в Украине.
- На переговорах в Минске Россия пытается получить от белорусского ОПК максимум возможностей ослабленной российской армии.
- Зато советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что для того чтобы иметь хоть какую-то победу для своих граждан, Путин планирует превратить Беларусь в часть России юридически.
- Лукашенко сказал, что во время переговоров были одобрены "определенные решения", а Путин сообщил, что обсудил с Лукашенко создание единой оборонной сферы между странами.
ВСУ готовятся к разным сценариям развития событий
- Секретарь СНБО подтвердил, что на очередном заседании украинские командиры обсуждали вопросы возможного нападения из Беларуси.
- Высокопоставленный чиновник вспомнил о заседании ставки верховного Главнокомандующего, которое состоялось в воскресенье, 18 декабря. Он заверил, что вопрос Беларуси был на повестке дня и Вооруженные Силы готовятся к разным сценариям развития событий на северной границе.
- Однако большая часть речи Данилова была посвящена тому, каковы перспективы у российского диктатора и в целом государства-террористки, что, к сожалению, является нашей соседкой. Секретарь подчеркнул, что во время Второй мировой войны мир объединился перед угрозами со стороны нацистской Германии, поборов ее в конце концов. И сейчас все цивилизованные государства мира борются с российской агрессией, поэтому, очевидно, Путину следует готовиться к концу, который был у Гитлера.