В его возрасте о земле надо думать, – Данилов потролил Путина-прыгуна

Российский диктатор Владимир Путин 19 декабря впервые за три года прилетел в Минск. Там он встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона прокомментировал визит Путина в Лукашенко. В частности, он высказался по поводу оживленного скачка российского диктатора, когда тот выходил из самолета, пишет 24 канал.

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Эффектный совет Данилова

Данилов подчеркнул, что 70 лет в любом случае скажутся, поэтому "прыгать он будет уже не так долго". Он уверяет, что этот скачок был показательным. Мол, ему посоветовали такое сделать, поскольку все постоянно говорят о его болезнях.

Секретарь СНБО дал совет Путину-прыгуну.

Не надо прыгать, надо уже о земле думать,

– заметил Данилов.

Зачем Путин ехал в Минск

19 декабря 2022 года российский президент впервые за последние три года прилетел в Минск. Вероятно были три основных темы обсуждение двух диктаторов и все они связаны с войной в Украине.

На переговорах в Минске Россия пытается получить от белорусского ОПК максимум возможностей ослабленной российской армии.

Зато советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что для того чтобы иметь хоть какую-то победу для своих граждан, Путин планирует превратить Беларусь в часть России юридически.

Лукашенко сказал, что во время переговоров были одобрены "определенные решения", а Путин сообщил, что обсудил с Лукашенко создание единой оборонной сферы между странами.

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