Данилов рассказал о перспективах двойного гражданства в Украине
Источник:"РБК-Украина"
Украинские власти разработали несколько законопроектов о двойном гражданстве. Сейчас все зависит от законодателей. Подробнее об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Данилов рассказал о двойном гражданстве
Он подчеркнул, что в Украине есть конституционная норма по этому вопросу. Сейчас в украинском парламенте есть несколько законопроектов, которые касаются двойного гражданства.
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"Мы подняли этот вопрос, с ним надо разбираться. В Канаде, США, Казахстане, в большом количестве стран есть патриотически настроенные наши граждане, очевидно, что они должны иметь такую возможность", – пояснил секретарь СНБО.
В то же время, по словам Данилова, другой вопрос, должны ли люди, имеющие двойное гражданство, иметь допуск к государственной службе.
Мы должны как страна защищаться от этого. Это все нужно прописать, чтобы потом не было разночтений при использовании этого гражданства,
– резюмировал он.
Двойное гражданство: что известно
- Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве.
- Тогда Данилов заявил, что "мы движемся в сторону цивилизованных государств, которые позволяют двойное гражданство".
- По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина планирует разрешить двойное гражданство с государствами Евросоюза и другими "дружественными странами". О двойном гражданстве с Россией не говорится.