Данилов рассказал, сколько времени нужно России для полномасштабного вторжения

Алексей Данилов назвал срок подготовки России к возможному полномасштабному вторжению в Украину. Секретарь Совета по нацбезопасности и обороне считает, что на это нужно до 7 дней.

Соответствующее заявление о времени, которое нужно Москве, чтобы начать новую масштабную агрессию против Украины Алексей Данилов сделал в интервью изданию.

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России нужно до 7 дней на масштабное нападение

Подготовительный период, который заметит весь мир, может занять от трех до семи дней. Мы пока этого не видим,

– отметил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что украинская сторона четко понимает, что происходит, и спокойно готовится к этому.

Украина сможет мобилизовать до 2,5 миллиона человек

Данилов считает, что если Россия решится на новое масштабное вторжение, Украина сможет немало ей противопоставить. В частности, мобилизовать до 2,5 миллиона человек.

Ведь для обороны украинская сторона имеет не только регулярную армию в 250 тысяч военных. Есть сотни тысяч ветеранов с боевым опытом в борьбе с пророссийскими боевиками на Востоке, а также люди, которые имеют разрешение на охоту.

Секретарь СНБО также отметил, что вблизи украинских границ сосредоточены примерно 120 тысяч российских военных. И хотя прямой угрозы вторжения Киев пока не видит, эти войска по меньшей мере заставляют Украину быть готовой к провокациям "в любой момент".

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