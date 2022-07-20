Данилов – россиянам: вы какое-нибудь общество или пушечное мясо

Отношение к собственному народу, в россии позорное и жалкое, правда сам российский народ мало отличается от власти. Вряд ли в россии начнут задавать вопросы, почему так много гробов возвращается с войны.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он также отметил, что, если сравнить вьетнамскую войну, где пало много американских солдат с российско-украинской войной, то российское "общество" – пропащее.

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У западных партнеров есть собственные планы касательно украинской победы

Наши партнеры начали активно оказывать нам помощь. Если вы встретите кого-то из военных, они скажут вам, что им всегда хотелось бы как можно больше оружия, говорит Данилов.

По его словам, нужно помнить, что у каждой страны в этой войне есть свои планы, это касается и наших западных партнеров. Эти планы разные, ведь у наших коллег продолжаются политические процессы внутри каждой страны, они все это должны учитывать.

Разница между американским обществом и российским "народцем"

По словам Алексея Данилова, если вспомнить войну во Вьетнаме, то все президенты США того времени обращали внимание на свое общество. Как оно реагирует на те или иные заявления и поступки.

И когда во Вьетнаме уже воевало более 570 тысяч американских граждан, то общество стало спрашивать "зачем".

Там каждого солдата, каждого уважают. Есть отдельное кладбище, где похоронено подавляющее большинство вьетнамских воинов, погибших во время войны. А в россии просто роют какие-то ямы, бросают их туда. Это просто ужас, понимаете?,

– говорит Данилов.

"А россияне просто выкапывают какие-то ямы, просто бросают туда погибших. Это просто ужас, есть ли там общество, как таковое. На сегодняшний день там просто пушечное мясо и биомасса, которую они отправляют в Украину", – добавляет он.

И проснется ли российское общество, есть ли оно вообще там? Сегодня для них это просто пушечное мясо, которое сюда отправляют для того, чтобы эти россияне здесь погибали. Мне даже трудно сказать, что у них там происходит,

– рассказывает секретарь СНБО.

"Более того, если вы буряты, якуты или какой-то другой национальности, то вас в первую очередь забирают, в первую очередь отправляют.

Вам не платят никаких денег за то, что вы здесь погибли, начинают придумывать, что вы где-то пропали без вести или какую-то другую чепуху", – эмоционально обратился к россиянам Алексей Данилов.

Полный разговор с секретарем СНБО Украины Алексеем Даниловым: смотрите видео