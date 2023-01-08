Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона сообщил, что украинская разведка выяснила, что Россия планирует производить иранские дроны в Тольятти. Также есть другие города, где враг хочет собирать беспилотники.
К теме Несколько атак еще можно ожидать: в ISW оценили ситуацию со снабжением иранских дронов России
В иранских дронах запчасти, которых не должно быть в Иране
Один из городов – это Тольятти, где они собираются все это делать, есть и другие города. Наша разведка по многим вопросам работает просто безупречно, и мы заранее понимаем, какие шаги они могут для себя отрабатывать,
– сказал Данилов.
При этом секретарь СНБО заявил, что пока неизвестно, каким образом россияне собираются получать запчасти, необходимые для этих дронов.
"Когда мы начали сбивать иранские дроны, то обратили внимание на комплектацию определенных компаний, которые не должны поставлять эти комплектующие в Иран. Как они там оказались – этим вопросом занимаются много разведок. Но после того, как это стало публично известно, я не думаю , что поставляющие их компании будут продолжать это делать. Тогда из чего будут составлять свои дроны - это большой вопрос", – резюмировал Данилов.
Сколько дронов у России
- Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов в декабре 2022 информировал, что Россия купила у Ирана 1700 дронов-камикадзе Shahed-136 и получает их траншами.
- 19 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получила новую партию "Шахидов" от Ирана. По его словам, Тегеран передал оккупантам 250 дронов.
- До недавнего времени Иран и Россия не признавали сотрудничество. Но в ноябре 2022 года глава МИД Ирана признал поставки дронов и сказал, что это якобы было еще до 24 февраля и "в небольших количествах".
- В ноябре CNN со ссылкой на собственные источники сообщило, что Иран начинает передавать России чертежи и компоненты, необходимые для производства беспилотников.
- Кроме того, следует отметить, что США ввели санкции против иранской компании Qods Aviation Industries. Это ведущий оборонный производитель в Иране, отвечающий за производство беспилотников.