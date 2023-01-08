Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону повідомив, що українська розвідка з'ясувала, що Росія планує виробляти іранські дрони в Тольятті. Також є інші міста, де ворог хоче збирати безпілотники.

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В іранських дронах запчастини, яких не мало б бути в Ірану

Одне з міст – це Тольятті, де вони збираються все це робити, є й інші міста. Наша розвідка щодо багатьох питань працює просто бездоганно, і ми заздалегідь розуміємо, які кроки вони можуть для себе відпрацьовувати,

– сказав Данілов.

При цьому секретар РНБО заявив, що поки що невідомо, яким чином росіяни збираються отримувати запчастини, необхідні для цих дронів.

"Коли ми почали збивати іранські дрони, то звернули увагу на комплектацію певних компаній, які не мали б поставляти ці комплектувальні до Ірану. Як вони там опинилися – цим питанням займаються багато розвідок. Але після того, як це стало публічно відомо, я не думаю, що компанії, які їх постачали, продовжуватимуть це робити. Тоді з чого будуть складати свої дрони – це велике питання", – резюмував Данілов.

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