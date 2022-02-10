Впрочем, Владимир Путин мог до сих пор не принять конкретного решения. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Я не думаю, что решение Путин уже принял. Но это не означает, что что-то совершенно катастрофическое действительно не произойдет очень скоро. Данные разведки остаются мрачными,

– сказал он.

Джонсон в очередной раз подчеркнул, что не стоит расслабляться.

Батальонные группы у границ Украины

Британский премьер утверждает, что на украинских границах Россия скопила 70 или даже больше тактических батальонных групп.

Джонсон предупредил Европу, что к этой угрозе надо сделать правильный подход. Он назвал ситуацию самой опасной в крупнейшем кризисе безопасности, с которым Европа столкнулась за десятилетия.

Комбинация санкций с военной решимостью плюс дипломатия – это то, что мы считаем правильным,

– подчеркнул он.

Политик добавил, что Великобритания приверженна европейской безопасности "безоговорочно и нерушимо". Подтверждением этого Джонсон назвал планы увеличить количество войск, самолетов и кораблей.

Как Великобритания помогает Украине

Страна всячески поддерживает наше государство финансово и поставками оружия. Недавно подтверждением этого стал личный визит Бориса Джонсона в Киев. Также обещают в случае обострения сразу одобрить самые жесткие санкции против России.

В Украину 9 февраля прибыл самолет с военной помощью от Великобритании. Глава Минобороны Алексей Резников сообщал, что он доставил товары для сил территориальной обороны. Речь идет о шлемах и бронежилетах. Масштабную помощь также получаем от США.

Великобритания пообещала привести в готовность еще 1000 своих военнослужащих. Таким образом собираются помогать НАТО, если появится "гуманитарный кризис" в Восточной Европе.

Что обещал Борис Джонсон нашему государству: смотрите видео