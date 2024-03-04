В знак протеста: коммуникационщики ЦОЗ уволились из-за назначения редактора канала Медведчука

Все коммуникационщики госучреждения при Минздраве уволились после того, как руководителем отдела назначили бывшего шеф-редактора телеканала ZIK. Ранее владельцем этого канала был Виктор Медведчук.

Отмечается, что таким образом коммуникационщики хотели выразить протест против решения. Как рассказали бывшие работники, руководство убеждало их, что они аполитичная структура и не учитывают прошлое их коллег.

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Детали протеста

Пятеро работников коммуникационного отдела уволились из государственного учреждения "Центр общественного здоровья" при Министерстве здравоохранения после того, как руководителем назначили Дарью Гордейко. Ранее она была шеф-редактором медведчуковского телеканала ZIK.

Как рассказала одна из коммуникационщиц Антонина Доломанжи, они вместе с коллегами пытались донести, что пребывание Гордейко на такой должности нецелесообразно во время войны. Однако структура отказалась менять решение, отметив, что ЦОЗ – это аполитичная организация. Поэтому команда приняла решение об увольнении

Дарья Гордейко стала руководителем еще 22 января и сразу не сообщила, где работала до этого.

Вспоминала только Прямой. О ZIK не говорила. Мы это узнали из поиска в интернете. Несколько недель мы пытались понять, адекватный ли она человек вообще. Надеялись, что она как-то оправдается. Но убедились в обратном,

– рассказала Антонина.

В то же время коммуникационщица утверждает, что Гордейко не имела опыта для назначения на такую должность. Женщина вмешивалась во все, что приводило к замедлению процесса, а иногда даже отмены. Именно поэтому, по мнению Антонины, назначение выглядит еще более странным.

Коллектив отдела коммуникаций отметил, что считает недопустимым назначение во время большой войны людей, которые работали на врага.

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