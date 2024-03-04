Зазначається, що таким чином комунікаційники хотіли висловити протест проти рішення. Як розповіли колишні працівники, керівництво переконувало їх, що вони аполітична структура і не зважають на минуле їх колег.

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Деталі протесту

П'ятеро працівників комунікаційного відділу звільнилися з державної установи "Центр громадського здоров’я" при Міністерстві охорони здоров’я після того, як керівницею призначили Дар’ю Гордійко. Раніше вона була шефредакторкою медведчуківського телеканалу ZIK.

Як розповіла одна з комунікаційниць Антоніна Доломанжи, вони разом з колегами намагалися донести, що перебування Гордійко на такій посаді недоцільне під час війни. Однак структура відмовилася змінювати рішення, зазначивши, що ЦГЗ – це аполітична організація. Тому команда ухвалила рішення про звільнення

Дар'я Гордійко стала керівницею ще 22 січня й одразу не повідомила, де працювала до цього.

Згадувала лише Прямий. Про ZIK не говорила. Ми це дізналися з пошуку в інтернеті. Кілька тижнів ми намагалися зрозуміти, чи адекватна вона людина взагалі. Сподівалися, що вона якось виправдається. Але впевнилися у протилежному,

– розповіла Антоніна.

Водночас комунікаційниця стверджує, що Гордійко не мала досвіду для призначення на таку посаду. Жінка втручалася в усе, що призводило до уповільнення процесу, а іноді навіть скасування. Саме тому, на думку Антоніни, призначення виглядає ще дивнішим.

Колектив відділу комунікацій зазначив, що вважає неприпустимим призначення у час великої війни людей, які працювали на ворога.

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