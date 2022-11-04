Израиль может передать оружие Украине через третью страну, – СМИ

Поддержка Ираном России опасна для Израиля. Поэтому власти страны начинают помогать Украине не только гуманитарно.

Израиль не хотел активно помогать Украине из-за опасений, что враждебность Москвы может иметь прямые последствия для безопасности на Ближнем Востоке и будет угрожать проживающим в России евреям. Отношения между странами и так натянуты – Израиль регулярно наносит удары по Сирии в районах, где Россия контролирует воздушное пространство, чтобы помешать Ирану поставлять туда своих марионеток.

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Израиль может тайно передавать Украине оружие

Россия сообщила Израилю, что предпримет ответные меры, если ракеты ПВО или другие перехватчики израильского производства достанутся Украины.

Бывший президент России Дмитрий Медведев в прошлом месяце предостерег Израиль от поставок оружия Украине, заявив, что такой шаг будет "безрассудным" и "разрушит" связи между их странами. Кроме этого, рост зависимости России от военного потенциала Ирана усиливает опасения Израиля, что Тегеран в ответ может обратиться за помощью к России в своей ядерной программе.

Однако бывший бригадный генерал израильской армии Амир Авиви считает, что у Израиля есть выход из ситуации, как помочь Украине, но при этом выйти сухими из воды.

Израиль мог бы поставлять противоракетное и беспилотное оборудование другим странам, которые помогают Украине, что в свою очередь позволило бы этим третьим странам предоставить Киеву больше своих арсеналов,

– сказал Амир Авиве.

Поворотный момент уже настал

Поворотный момент наступил в конце прошлого месяца, когда иранские беспилотники начали наносить значительные разрушения инфраструктуре Украины. Тогда Алексей Резников позвонил министру обороны Израиля Бенни Ганцу, после чего ситуация сдвинулась с места.

Израиль обязался помочь Украине разработать систему раннего предупреждения, аналогичную той, которая предупреждает израильтян о приближающемся обстреле из сектора Газа.

Ганц также согласился оценить потребности Украины в средствах противовоздушной обороны.

Еще одним новым событием стало то, что Израиль начал делиться своими разведданными по поводу иранских БпЛА.

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