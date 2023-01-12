"Датагруп-Volia" инвестирует 70 миллионов гривен в энергонезависимость собственной сети

Компания "Датагруп-Volia", один из лидеров отечественного рынка услуг Интернета и платного телевидения, объявила о масштабной закупке генераторов и источников бесперебойного питания для максимального повышения энергонезависимости собственной сети.

Как сообщила компания редакции 24 Канала, первые 300 генераторов уже закуплены, еще 200 прибудут в Украину уже в начале февраля.

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Как "Датагруп-Volia" работает над усовершенствованием автономности сети

"К сожалению, с начала октября враг продолжает целенаправленно разрушать нашу энергетическую систему. Сейчас 95% всех аварий на сети "Датагруп-Volia" связаны с аварийными и экстренными отключениями энергоснабжения. Поэтому главная задача для нас сейчас – построить максимально автономную сеть, которая не будет зависеть от отключений электроэнергии", – рассказывают в компании "Датагруп-Volia".

С этой целью компанией выделено беспрецедентный бюджет в 70 миллионов гривен. На эти средства уже закуплено около трехсот генераторов мощностью от 5 кВт до 1 МВт, а еще двести прибудут в Украину в следующем месяце. Также за эти средства закуплено более двух тысяч автономных источников бесперебойного питания.

Эта техника позволит существенно повысить автономность сети и оказывать связь жителям тысяч многоэтажных домов по всей стране. Надо понимать, что у нас только в Киеве более 14 000 точек коллективного доступа, а по Украине таких точек более 70 000.

"Поэтому мы не останавливаемся, и наш отдел закупок продолжает работу с поставщиками и партнерами по обеспечению сети аккумуляторами, системами бесперебойного питания и генераторами", – отмечают в "Датагруп-Volia".



"Датагруп-Volia" проинвестирует 70 миллионов гривен в энергозависимость собственной сети / Фото "Датагруп-Volia"

В компании добавляют, что каждый месяц на горючее и обслуживание парка генераторов тратится около 10 миллионов гривен. Сейчас в среднем генераторы потребляют более 100 000 литров топлива в месяц или почти 3 000 литров в день, а в пиковые дни после обстрелов до 10 000 литров в день.

Также компания активно проводит работу с местными общинами, ОСМД, бизнес-центрами, торговыми центрами для совместной организации бесперебойной работы телеком-оборудования.