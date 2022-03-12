Давайте дадим по семье беженцев каждому президенту и премьеру в Европе, – европарламентарий

Некоторые страны Евросоюза до сих пор считают, что война в Украине – это не их проблема, а украинцев. Беженки с детьми могли бы наконец все объяснить европейским лидерам и открыть глаза Западу.

Об этом в эфире 24 канала рассказал депутат от Европарламента Пятрас Ауштрявичюс. Он отметил, что количество беженцев из Украины в Евросоюзе будет увеличиваться.

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Однако настоящей проблемой для Евросоюза должны быть не беженцы, а война и Владимир Путин. Беженцы – это лишь следствие того, что люди пытаются спасти свою жизнь.

Давайте дадим по семье беженцев каждому президенту и премьеру в Европе,

– призвал Ауштрявичюс.

Он убежден, что у Запада нет возможности встать в угол и наблюдать за тем, что происходит в Украине. Это огромная проблема. Однако украинки с детьми могут наконец все объяснить.

Ауштрявичюс о реакции Запада на войну в Украине: смотрите видео