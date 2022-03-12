Про це в ефірі 24 каналу розповів депутат від Європарламенту Пятрас Ауштрявічус. Він зазначив, що кількість біженців з України в Євросоюзі буде збільшуватись.

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Однак справжньою проблемою для Євросоюзу мають бути не біженці, а війна і Володимир Путін. Біженці – це лише наслідок того, що люди намагаються врятувати своє життя.

Давайте дамо по сім'ї біженців кожному президенту і прем'єру в Європі,

– закликав Ауштрявічус.

Він переконаний, що у Заходу нема можливості встати у кут і спостерігати за тим, що відбувається в Україні. Це величезна проблема. Однак українки з дітьми можуть врешті все пояснити.

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