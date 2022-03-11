Зокрема мовиться про інформацію, що очільник Кремля готує теракт на Чорнобильській АЕС. Про це в ефірі 24 каналу розповів депутат Європарламенту Андріюс Кубілюс.
Детальніше Путін готує теракт на Чорнобильській АЕС, – розвідка
Він також наголосив, що росіяни готують провокації із хімічною зброєю тощо, аби згодом звинуватити у цьому українську сторону. Однак їм не вдасться обманути світ.
Як їх зупинити? Їх безумство, яке може стати причиною катастрофи, що будуть загрожувати не лише Україні, а всій Європі і самій Росії. Чесно, я не знаю, що робити з божевільними, спеціалісти медицини можуть сказати більше, ніж я,
– додав Кубілюс.
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