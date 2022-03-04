Давайте еще им мешок на голову оденем, – Дерипаска отреагировал на блокировку фейсбука в России

Известный российский олигарх Олег Дерипаска возмутился из-за блокировки в России фейсбука.

В своем телеграмм-канале Дерипаска подчеркнул, что простые россияне и так не знают, где правда, а где – ложь.

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Он категорически осудил такой шаг, сказав:

Простые люди и так не знают, где правда, а где ложь. Так давайте им еще и мешок на голову наденем.

Блокировка соцсетей

Россия все больше превращается в копию КНДР. В ночь на 4 марта стало известно, что там заблокировали Facebook и Twitter.

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