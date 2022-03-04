У своєму телеграм-каналі Дерипаска наголосив, що прості росіяни і так не знають, де правда, а де – брехня.

Важливо Провайдери Росії обмежили доступ до твітеру та фейсбуку

Він категорично засудив такий крок, сказавши:

Прості люди й так не знають, де правда, а де брехня. Тож давайте їм ще й мішок на голову одягнемо.

Блокування соцмереж

Росія все більше перетворюється на копію КНДР. У ніч на 4 березня стало відомо, що там заблокували Facebook та Twitter.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!