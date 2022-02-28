Про це вказують дані організації Netblocks. Згідно із ними, обмеження у твітері в Росії – з ранку суботи, 26 лютого. Згодом сервери фейсбуку також обмежили – з неділі, 27 лютого.

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Користуватися соцмережами не можна частково або повністю

Обмеження діють для кількох провайдерів через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Тому обидві соціальні мережі здебільшого непридатні для використання.



Провайдери Росії обмежили доступ до твітеру та фейсбуку / Фото Netblocks



Користування соцмережами недоступне частково або повністю / Фото Netblocks

Про проблеми в роботі твітеру повідомили російські користувачі 26 лютого. Швидкість інтернету дуже впала. До того Twitter тимчасово зупинив рекламу для українців та росіян.

Зауважимо, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до компаній YouTube, Meta та Netflix та попросив допомоги.

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