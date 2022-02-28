Об этом информируют данные организации NetBlocks. Согласно им, ограничения в твиттере в России – с утра субботы, 26 февраля. Впоследствии серверы фейсбука также ограничили – с воскресенья, 27 февраля.
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Пользоваться соцсетями нельзя частично или полностью
Ограничения действуют для нескольких провайдеров из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Поэтому обе социальные сети в большинстве своем непригодны для использования.
Провайдеры России ограничили доступ к твиттеру и фейсбуку / Фото Netblocks
Пользование соцсетями недоступно частично или полностью / Фото Netblocks
О проблемах в работе твиттера сообщили российские пользователи 26 февраля. Скорость интернета упала. До этого Twitter временно остановил рекламу для украинцев и россиян.
Заметим, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к компаниям YouTube, Meta и Netflix и попросил помощи.
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