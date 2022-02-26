Об этом сообщила "Украинская правда", ссылаясь на сообщения российских пользователей интернета.

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Что происходит

Твиттер был отключен. Facebook работает чуть-чуть. Скорость интернета очень упала,

– говорит собеседник УП.

Россия коварно начала полномасштабную войну в Украине ночью 24 февраля.

В то же время, россиянам кремлевская пропаганда транслирует, что это "операция на Донбассе". Россияне могли узнавать, что их войска атакуют города по всей Украине, включая гражданскую инфраструктуру и жилые дома, исключительно из соцсетей и публикаций независимых СМИ в интернете.