Об этом сообщила "Украинская правда", ссылаясь на сообщения российских пользователей интернета.
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Что происходит
Твиттер был отключен. Facebook работает чуть-чуть. Скорость интернета очень упала,
– говорит собеседник УП.
Россия коварно начала полномасштабную войну в Украине ночью 24 февраля.
В то же время, россиянам кремлевская пропаганда транслирует, что это "операция на Донбассе". Россияне могли узнавать, что их войска атакуют города по всей Украине, включая гражданскую инфраструктуру и жилые дома, исключительно из соцсетей и публикаций независимых СМИ в интернете.