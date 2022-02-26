Про це повідомила "Українська правда", посилаючися повідомлення російських користувачів інтернету.
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Що відбувається
Твіттер відключили. Facebook працює ледь-ледь. Швидкість інтернету дуже впала,
– зазначає співрозмовник УП.
Росія підступно розпочала повномасштабну війну в Україні вночі 24 лютого.
Водночас росіянам кремлівська пропаганда транслює, що це "операція на Донбасі". Росіяни могли дізнаватись про те, що їхні війська атакують міста по всій Україні, включно з цивільною інфраструктурою і житловими будинками, виключно з соцмереж та публікацій незалежних ЗМІ в інтернеті.