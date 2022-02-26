Про це повідомила "Українська правда", посилаючися повідомлення російських користувачів інтернету.

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Що відбувається

Твіттер відключили. Facebook працює ледь-ледь. Швидкість інтернету дуже впала,

– зазначає співрозмовник УП.

Росія підступно розпочала повномасштабну війну в Україні вночі 24 лютого.

Водночас росіянам кремлівська пропаганда транслює, що це "операція на Донбасі". Росіяни могли дізнаватись про те, що їхні війська атакують міста по всій Україні, включно з цивільною інфраструктурою і житловими будинками, виключно з соцмереж та публікацій незалежних ЗМІ в інтернеті.

Раніше Україна та союзники здобули велику перемогу на кіберфронті. Ворогу якийсь час доведеться послухати українську музику на своїх телеканалах.