13:58
18 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Балерина Волочкова защитила Путина. Странный русский робот
      Вєсті Кремля
      23:01, 17 апреля
      Вести.UA: Порошенко и Зеленский разозлили Ляшко. Президент ступил на адскую землю
      Вєсті.UA
      21:28, 17 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как раньше на ипподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 апреля
      Телеканал новостей 24 Блоги Артем Овдиенко
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Артем Овдиенко

      Давайте жити як нація, а не як натовп

      341
      20-річний боєць "Смурфик"
      20-річний боєць "Смурфик" / Getty images

      Кожні десять років обурені українці виходять на Майдан – так було у 2004-му з Помаранчевою Революцією, коли ми не дозволили зманіпулювати результатами вибрів президента. Так було у 2014 з Революцією гідності, коли ми не дозволили президенту зманіпулювати із зовнішньополітичним курсом держави.

      І от якщо цю послідовність продовжити, якщо повірити у те, що доля наша наперед прописана, то на Майдан нам доведеться виходити десь через 5 років – вимагати відставки чи то Порошенка, чи Зеленського. Який саме з двох можливих сценаріїв буде запущений – визначимо вже цієї неділі, 21 квітня, коли підемо на дільниці обирати президента. Ну, хоча б щось від нас залежить.

      Читайте також: Окупанти активізувалися на Донбасі: один український військовий поранений

      Спитаєте, чому я такі фантастично-апокаліптичні прогнози роблю – для того, щоби трохи збити те нічим необґрунтоване відчуття, начебто треба ще трошки почекати, і після виборів усе піде на краще. Не піде, і не важливо, хто виграє. Дива не відбудеться, незалежно від того, яким саме буде вибір українців – чи то ми не допустимо до влади "баригу", як називають Порошенка прихильники Зеленського, чи то ми не допустимо до влади "клоуна", як Зеленського називають прихильники Порошенка.

      Хто б з цих двох не прийшов до влади – жити краще не стане, адже обом кандидатам просто немає як виконувати свої передвиборні обіцянки. Немає з чого, адже і до 21 квітня, і після 21 квітня ми так само будемо найбіднішою країною Європи, яка п'ятий рік воює зі своїм багатим сусідом-агресором. А той сусід, до речі, зараз дуже-дуже тішиться дивлячись, як ми з вами чубимося через різні політичні прихильності. Певен, що особисто Путін дуже радий з розділення, яке зараз панує в українському суспільстві.

      До чого веду – всі сварки, що виникають нині між українцями щодо того, який із кандидатів гідний гетьманскьої булави, свідчать лише про нашу незрілість. Про нашу неготовність поважати й приймати вибір інших. Кожен з нас чомусь вперто впевнений, що лише його вибір є єдино правильним. Але це не так, адже ми не самітники десь на острові, а живемо у суспільстві, серед людей, і нам треба поважати рішення суспільства, яким дивними вони нам не здавалися б. Саме повага і робить натовп – нацією. Ми, на жаль, поки нація незріла, тому й сваримося одне з одним замість того, щоб підтримувати й разом змінювати нашу країну на краще.

      Як нація ми, поки що діти. Утім, є серед незрілої української нації такі діти, які насправді доросліші за всіх дорослих. Я абсолютно певен, що 20-річному госпітальєру Миколі Волкову, який пішов на фронт добовольцем і який витягував поранених з-під російського вогню – йому соромно дивитися на увесь цирк, на який перетворилися вибори президента. Я певен, йому соромно дивитися на наші з вами політичні сварки й суперечки, які на радість окупанту знову розділили мирну Україну на два ворожі табори.


      Боєць-парамедик Микола Волков

      На жаль, 20-річний армієць не зможе нам усім сказати це в очі – він помер, вбитий кулею російського снайпера. Миколу Волкова на позивний "Смурфік" поховали, він не зможе піти на вибори 21 квітня, не зможе посадити дерево, народити сина та побудувати дім – він віддав своє життя за те, щоб усе це могли зробити ми з вами. Ми перед ним у боргу, то ж прошу – давайте так жити, щоби йому на небі не було за нас соромно, давайте жити як нація, а не як натовп…

      Читайте також: На Донбасі повинно початися "Великоднє перемир'я"

      blog_ava
      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      сегодня
      19720
      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Публикации Жертвы Война Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Судова та антикорупційна реформи: що має зробити президент України після обрання
      сегодня , 13:30 Судова та антикорупційна реформи: що має зробити президент України після обрання
      Віталій Шабунін 30
      Давайте жити як нація, а не як натовп
      сегодня , 13:26 Давайте жити як нація, а не як натовп
      Артем Овдієнко 341
      Тенденции 2019 года в обустройстве сада
      17 апреля , 09:00 Тенденции 2019 года в обустройстве сада
      262
      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      сегодня , 12:29 Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      Юлія Гілей 19719
      Дебати Порошенка і Зеленського: чому все так складно і які шанси на побачення?
      сегодня , 12:00 Дебати Порошенка і Зеленського: чому все так складно і які шанси на побачення?
      Анастасія Кримова 949
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук