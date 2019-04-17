Постійно рвався на війну: в Маріуполі попрощалися з 20-річним бійцем-парамедиком "Смурфиком"

У Маріуполі провели в останню путь 20-річного Миколи Волкова – армійця-парамедика, якому 15 квітня поцілив у голову ворожий снайпер. За життя лікарі боролися три дні, але виявилися безсилими.

У Поховальному домі Маріуполя зібралися сотні людей. Рідні й близькі, побратими та волонтери, друзі та просто небайдужі місцеві – всі вони прийшли попрощатись із молодим героєм з позивним "Смурфик".

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Усі принесли живі квіти. Бо при житті, Микола казав: "Якщо загину, не хочу, щоб на могилі були мертві квіти та вінки".



Сотні людей прийшли провести Миколу в останню путь





Прощання зі "Смурфиком"

12 квітня хлопця вразила ворожа куля снайпера, вона пройшла крізь голову наскрізь. Три дні медики намагались врятувати життя захисника, але 15 квітня серце "Смурфика" зупинилось.



Микола Волков

На передову хлопець пішов у липні 2018 року. Восени став добровольцем-парамедиком у медичному формуванні "Госпітальєри". Служив у 8 батальйоні "Аратта". Друзі й побратими Миколи не стримують емоцій. Загибель "Смурфика" – непоправна втрата для кожного з них.

Він був ще дитиною. Постійно рвався на війну,

– пригадав побратим загиблого, доброволець "Павук".

Поховали Миколу Волкова на Старокримському кладовищі, поруч із захисниками – на Алеї слави.