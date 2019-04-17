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      Постоянно рвался на войну: в Мариуполе попрощались с 20-летним бойцом-парамедиком "Смурфиком"

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      В Мариуполе провели в последний путь 20-летнего Николая Волкова – армейца-парамедика, которому 15 апреля попал в голову вражеский снайпер. За жизнь врачи боролись три дня, но оказались бессильными.

      В погребальном доме Мариуполя собрались сотни людей. Родные и близкие, собратья и волонтеры, друзья и просто неравнодушные местные – все они пришли проститься с молодым героем с позывным "Смурфик".

      Читайте также: Храбрый "Смурфик": на Донбассе погиб 20-летний боец-парамедик

      Все принесли живые цветы. Потому что при жизни, Николай говорил: "Если погибну, не хочу, чтобы на могиле были мертвые цветы и венки».

      Прощання зі
      Сотни людей пришли проводить Николая в последний путь
       

      Прощання зі
      Прощание со "Смурфиком"

      12 апреля парня поразила вражеская пуля снайпера, она прошла через голову насквозь. Три дня медики пытались спасти жизнь защитника, но 15 апреля сердце "Смурфика" остановилось.

      Микола Волков
      Николай Волков

      На передовую парень пошел в июле 2018 года. Осенью стал добровольцем-парамедиком в медицинском формировании "Госпитальеры". Служил в 8 батальоне "Аратта". Друзья и собратья Николая не сдерживают эмоций. Гибель "Смурфика" – невосполнимая потеря для каждого из них.

      Он был еще ребенком. Постоянно рвался на войну,
      – вспомнил собрат погибшего, доброволец "Паук".

      Похоронили Николая Волкова на Старокрымском кладбище, рядом с защитниками – на Аллее славы.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Жертвы Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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