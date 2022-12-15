Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, ЕС, НАТО и G7 трансформировались, а мир наконец услышал Украину, а это именно то, к чему стремилась Украина.

Читайте также "Мы привлечем Путина к ответственности": лидеры G7 выступили с общим заявлением

Последнее предупреждение для Путина

По мнению Николая Давидюка, совместное заявление от ЕС и НАТО, которое будет обнародовано в ближайшие дни и призывает Россию прекратить войну а также покинуть Украину – это ультиматум Путину, с условиями: либо Россия выводит войска, либо они запускают механизмы вступления Украины в ЕС и НАТО.

Однако, по словам политолога, Украина независимо от ответа или игнорирования Путина, все равно вступит в эти организации, ведь именно это будет фиксацией победы.

Политолог Николай Давидюк убежден, что Запад наконец-то понял Украину, а слова лидеров G7 о необходимости наказания Путина являются свидетельством трансформации в пользу Украины, того же стоит ожидать от НАТО и ЕС.

По мнению Давидюка, G7 вынесла смертный приговор Путину, сказав ему, что он будет отвечать за войну с Украиной и обязательно за это заплатит. А ответ министра иностранных дел Нидерландов это подкрепил словами о готовности создать спецтрибунал для Путина и "путинистов".

Что сделает Путин

По мнению политолога, если Путин будет продолжать атаковать Украину, это ничего не изменит, ведь на его решение и мнение никто не обращает внимания, а его проигрыш уже очевиден, поэтому все его желания бессмысленны.

"Ну и что чего хочет Путин? Многое хочет. Путин хочет быть моложе, Путин хочет, чтобы Кабаева была красивее, чтобы меньшим истуканом был Пригожин, ну хочет то и что? Но реальность такова: Украина идет в НАТО", – заявил Давыдюк

Мир наконец-то услышал Украину, – политолог о новых тенденциях: смотрите видео

Также Давидюк убежден, что надежда Украины освободить свои территории переместилась и в другие страны, в частности на Запад, Европу, США, а также в Индию, потому что они поняли, что имеют дело с диким злом, которое нужно ограничить или уничтожить.

Путин многое не хочет, но так строится поражение. Проигравшая сторона ничего уже не хочет, но она проигрывает и это фиксируется. Вступление Украины в ЕС и НАТО будет фиксировать проигрыш не только Путина, но и режиму Путина. Это будет демонтаж режима и Путина, и Лукашенко, и всех других подыгрывающих ему стран,

– сказал Николай Давидюк.

ЕС и НАТО: ключевые новости