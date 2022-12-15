Об этом 24 каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Ранее сообщалось о том, когда Украина получит Patriot.

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Передача Patriot – знаковое действие

Свитан отметил, что Patriot – это не система, это знаковое действие, несущее за собой еще и сопутствующие системы. Когда в Украине будет хотя бы одна батарея Patriot, можно будет говорить о No fly zone над нашим государством, о закрытии украинского неба. Кроме того, закрытие неба со стороны Пентагона и НАТО, ведь Patriot в связи с другими системами ПВО и ПРО.

Определенная сеть военных спутников, отслеживающих точки пуска баллистических ракет, вычисляет траекторию движения баллистической ракеты, передает данные на систему управления самой системы ПВО, далее уже выводит ракету в точку встречи. Это определенное количество информации, проходящей по разным каналам. Это первый шаг к закрытию украинского неба, это знаковое событие.

– заметил полковник запаса ВСУ.

Свитан о передаче Patriot: смотрите видео

Передача Patriot равноценна передаче HIMARS

Военный эксперт продолжил, что Patriot изменит защиту украинского неба, как в свое время ситуацию на поле боя сменили системы HIMARS. Кроме того, сообщают и о передаче Украине итальянско-французской системы SAMP-T. Она по некоторым параметрам даже лучше, чем Patriot. В частности, по баллистическим целям, по дальности работы – на 35 километров, по скорости полета ракеты, высоте и т.д.

"Наши партнеры уже перешли определенный рубикон и, скорее всего, уже приняли решение закрывать небо в режиме "No fly zone", но уже под зонтиком НАТО. Это еще один шаг, это еще одна ступенька по вступлению в НАТО как минимум ВСУ", - подчеркнул лётчик-инструктор.

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