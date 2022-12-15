Об этом 24 каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Ранее сообщалось о том, когда Украина получит Patriot.
Важно В Белом доме отреагировали на сообщения СМИ о поставках Patriot в Украину
Передача Patriot – знаковое действие
Свитан отметил, что Patriot – это не система, это знаковое действие, несущее за собой еще и сопутствующие системы. Когда в Украине будет хотя бы одна батарея Patriot, можно будет говорить о No fly zone над нашим государством, о закрытии украинского неба. Кроме того, закрытие неба со стороны Пентагона и НАТО, ведь Patriot в связи с другими системами ПВО и ПРО.
Определенная сеть военных спутников, отслеживающих точки пуска баллистических ракет, вычисляет траекторию движения баллистической ракеты, передает данные на систему управления самой системы ПВО, далее уже выводит ракету в точку встречи. Это определенное количество информации, проходящей по разным каналам. Это первый шаг к закрытию украинского неба, это знаковое событие.
– заметил полковник запаса ВСУ.
Свитан о передаче Patriot: смотрите видео
Передача Patriot равноценна передаче HIMARS
Военный эксперт продолжил, что Patriot изменит защиту украинского неба, как в свое время ситуацию на поле боя сменили системы HIMARS. Кроме того, сообщают и о передаче Украине итальянско-французской системы SAMP-T. Она по некоторым параметрам даже лучше, чем Patriot. В частности, по баллистическим целям, по дальности работы – на 35 километров, по скорости полета ракеты, высоте и т.д.
"Наши партнеры уже перешли определенный рубикон и, скорее всего, уже приняли решение закрывать небо в режиме "No fly zone", но уже под зонтиком НАТО. Это еще один шаг, это еще одна ступенька по вступлению в НАТО как минимум ВСУ", - подчеркнул лётчик-инструктор.
Передача Украине Patriot: последние новости
- Говорят, что американцы готовы предоставить нам ЗРК Patriot. Мощные системы ПВО позволят Украине максимально защититься от атак со стороны россиян.
- Похоже, что предоставление системы ПРО Patriot – дело решенное. Взволнованные сообщениями CNN и Reuters мировые медиа бросились искать подтверждение у своих источников в Минобороны США и Белом доме.
- В США идет подготовка к передаче Украине долгожданных систем ПВО Patriot. В России снова боятся по этому поводу.