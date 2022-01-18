Російський президент прагне принизити Захід, встановивши свою сферу впливу в Європі. Про це глава українського МЗС написав у статті для французького видання Le Figaro.

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Що задумав Путін

Кулеба пояснив, що очільник Кремля хоче повернути Україну під контроль, вимагаючи права вето щодо євроатлантичного курсу нашої держави. У цьому, мовляв, і полягає новий етап його тиску.

Водночас Росія намагається встановити свою сферу впливу в Європі, діючи за спинами європейців, зокрема – французів. Міністр наголосив, що нинішня безпекова криза була дуже добре спланована та передбачена Путіним.

Міністр закордонних справ засудив дії Москви:

безпрецедентне скупчення військ біля України навесні 2021 року;

завершення газогону "Північний потік – 2";

публікація обурливого твору про українців і росіян як "єдиний народ";

штучне загострення енергетичної кризи в Європі;

використання мігрантів як зброї на кордонах з ЄС;

політичне втручання на Балканах;

нове стягування військ до кордонів з Україною наприкінці 2021 року.

Все це – не відокремлені події, а елементи ширшої стратегії Росії, спрямованої на зменшення ролі Європи, підрив її безпеки, стабільності та миру,

– зазначив Кулеба.

Урядовець наголосив, що потрібне сильне лідерство, аби протидіяти цьому залякуванню. На його думку, саме Франція може взяти на себе таку роль під час головування у Раді Євросоюзу.

Зверніть увагу! Раніше Кулеба порівняв дії Росії зі стратегією Хрущова у часи Карибської кризи. Вона полягала у тому, аби показувати іншій стороні, що ти "божевільний й готовий на все".

Попередні заяви очільника МЗС

Напередодні Кулеба наголосив, що Україна не має наміру здійснювати жодних наступальних дій на Донбасі. Натомість наша держава шукає дипломатичні та політичні рішення. Водночас він переконаний, що агресивні дії Росії сприяють вступу до НАТО сусідніх з нею країн. Міністр стверджує, що Євросоюз має одностайну позицію щодо безпеки України. Там розуміють, що безпека нашої держави – це безпека й усієї Європи.

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