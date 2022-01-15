Позиция Евросоюза заключается в том, что безопасность Украины – это безопасность всей Европы. Об этом заявил глава украинского ведомства Дмитрий Кулеба.

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Тесное сотрудничество с партнерами продолжается

Дипломат поблагодарил европейских коллег за поддержку и отметил их четкую позицию.

Позиция Евросоюза единодушна: безопасность Украины – это безопасность всей Европы. Мы продолжаем тесно работать с партнерами, чтобы предотвратить, сдержать и отбить охоту Россию от дальнейшей агрессии,

– сказал Кулеба.

Заявления Запада о поддержке Украины

В Украине до сих пор есть угроза полномасштабного российского вторжения. На фоне этого в США пообещали помощь и поддержку.

Соединенные Штаты и НАТО также заявляли, что готовы вести переговоры с Россией. Там считали необходимым продолжение дипломатического диалога по деэскалации агрессии в Восточной Европе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг угрожал России за агрессию против Украины. Он замечал, что последствия таких действий будут иметь "высокую цену".

Ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отмечал, что безопасность Европы зависит от безопасности Украины. Поэтому все вопросы относительно нашего государства нужно обсуждать только при участии Киева.

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Полное сообщение Дмитрия Кулебы в твиттере

Благодарен за решительную поддержку Украины на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС. Позиция Евросоюза единодушна: безопасность Украины – это безопасность всей Европы. Мы продолжаем тесно работать с партнерами, чтобы предотвратить, сдержать и отбить охоту РФ от дальнейшей агрессии.