Позиция Евросоюза заключается в том, что безопасность Украины – это безопасность всей Европы. Об этом заявил глава украинского ведомства Дмитрий Кулеба.

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Тесное сотрудничество с партнерами продолжается

Дипломат поблагодарил европейских коллег за поддержку и отметил их четкую позицию.

Позиция Евросоюза единодушна: безопасность Украины – это безопасность всей Европы. Мы продолжаем тесно работать с партнерами, чтобы предотвратить, сдержать и отбить охоту Россию от дальнейшей агрессии,
– сказал Кулеба.

Заявления Запада о поддержке Украины

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Полное сообщение Дмитрия Кулебы в твиттере

Благодарен за решительную поддержку Украины на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС. Позиция Евросоюза единодушна: безопасность Украины – это безопасность всей Европы. Мы продолжаем тесно работать с партнерами, чтобы предотвратить, сдержать и отбить охоту РФ от дальнейшей агрессии.