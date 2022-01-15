Позиція Євросоюзу полягає у тому, що безпека України – це безпека усієї Європи. Про це заявив очільник українського відомства Дмитро Кулеба.

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Тісна співпраця з партнерами продовжується

Дипломат подякував європейським колегам за підтримку і наголосив на їхній чіткій позиції.

Позиція Євросоюзу одностайна: безпека України – це безпека всієї Європи. Ми продовжуємо тісно працювати з партнерами, аби запобігти, стримати та знеохотити Росію від подальшої агресії,

– сказав Кулеба.

Заяви Заходу щодо підтримки України

В Україні й досі є загроза повномасштабного російського вторгнення. На фоні цього в США пообіцяли допомогу Україні та підтримку.

Сполучені Штати та НАТО також заявляли, що готові вести переговори з Росією. Там вважали необхідним продовження дипломатичного діалогу щодо деескалації агресії у Східній Європі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг погрожував Росії за агресію проти України. Він зауважував, що наслідки таких дій матимуть "високу ціну".

Раніше головний дипломат ЄС Жозеп Боррель наголошував, що безпека Європи залежить від безпеки України. Тому всі питання щодо нашої держави потрібно обговорювати лише за участі Києва.

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Повний допис Дмитра Кулеби у твіттері

Вдячний за рішучу підтримку України на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Позиція Євросоюзу одностайна: безпека України – це безпека всієї Європи. Ми продовжуємо тісно працювати з партнерами, аби запобігти, стримати та знеохотити РФ від подальшої агресії.