Позиція Євросоюзу полягає у тому, що безпека України – це безпека усієї Європи. Про це заявив очільник українського відомства Дмитро Кулеба.

До теми Санкції особисто проти Путіна: у Сенат США внесли ще один законопроєкт

Тісна співпраця з партнерами продовжується

Дипломат подякував європейським колегам за підтримку і наголосив на їхній чіткій позиції.

Позиція Євросоюзу одностайна: безпека України – це безпека всієї Європи. Ми продовжуємо тісно працювати з партнерами, аби запобігти, стримати та знеохотити Росію від подальшої агресії,
– сказав Кулеба.

Заяви Заходу щодо підтримки України

Вас може зацікавити, чому Кремль тепер боїться Україну: дивіться відео

Повний допис Дмитра Кулеби у твіттері

Вдячний за рішучу підтримку України на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Позиція Євросоюзу одностайна: безпека України – це безпека всієї Європи. Ми продовжуємо тісно працювати з партнерами, аби запобігти, стримати та знеохотити РФ від подальшої агресії.