Серед можливої допомоги – військові навчання у країнах-членах НАТО із залученням українських солдатів. Про це заявили чиновники з адміністрації президента США Джо Байдена.

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Як США допомагтимуть Україні в разі вторгнення

США та їхні союзники у разі ескалації ситуації навколо України можуть допомогти українській стороні шляхом проведення навчань у таких країнах НАТО, як Польща, Румунія та Словаччина, поряд із цим передбачено й постачання зброї,

– заявило джерело.

США надаватимуть Україні матеріально-технічну підтримку та гроші. Однак крім того, Вашингтон також розглядає варіант постачання медичного обладнання, послуги та можливий тимчасовий притулок у разі повномасштабної агресії.

У Вашингтоні мають намір надавати Україні дані розвідки про те чи інше місце боїв, щоб наші військові могли протистояти агресору.

Наступальну зброю та військові навчання США можуть запропонувати Україні одразу ж, якщо Росія наважиться на повномасштабну агресію

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