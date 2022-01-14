Среди возможной помощи – военные учения в странах-членах НАТО с привлечением украинских солдат. Об этом заявили чиновники из администрации президента США Джо Байдена.

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Как США будут помогать Украине в случае вторжения

США и их союзники в случае эскалации ситуации вокруг Украины могут помочь украинской стороне путем проведения учений в таких странах НАТО, как Польша, Румыния и Словакия, наряду с этим предусмотрены и поставки оружия,

– заявил источник.

США будут предоставлять Украине материально-техническую поддержку и деньги. Однако кроме того, Вашингтон также рассматривает вариант поставки медицинского оборудования, услуги и возможное временное убежище в случае полномасштабной агрессии.

В Вашингтоне намерены предоставлять Украине данные разведки о том или ином месте боев, чтобы наши военные могли противостоять агрессору.

Наступательное оружие и военные учения США могут предложить Украине сразу же, если Россия решится на полномасштабную агрессию.

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