Об этом 24 Каналу рассказал глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, Россия очень крепко держала Европу с помощью энергетики и запугивания, которые оказались преувеличенными.

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Взаимный вред

Относительно рычагов влияния Ярослав Божко отметил, что в России еще остается доступ к сырьевым ресурсам и определенным критическим материалам: титану, никелю и так далее.

Ярослав Божко рассказал о рычагах влияния Кремля на Европу: смотрите видео

В то же время, политолог убежден, что без европейских технологий Россия не сможет развивать эти залежи, ведь невозможно с нуля, с помощью государственных инвестиций это сделать.

"Им не удастся заменить крупные европейские концерны, такие как Total, работающие на российских месторождениях. Во всех этих случаях Россия сможет наносить хоть какой-то вред Европе только параллельно не меньшим образом вредя себе", – сказал Ярослав Божко.

Как будет пакостить Россия

Как отметил Ярослав Божко, Россия стремится и дальше портить отношения с Европой, а потому будет показательно усиливать милитаризацию территорий, которые она контролирует. Речь идет не только о границе с Украиной и оккупированных территориях, но и об Арктике и Калининграде.

Россия будет делать показательные шаги, которые будут портить отношения. Это милитаризация Арктики, это возможность наращивания определенных вооружений не только рядом с Украиной, но и, например, в Калининградской области, по сути, уже на территории, окруженной Евросоюзом,

– сказал Божко.

По мнению главы центра политических студий "Доктрина", это будет провоцировать в странах ЕС определенный запрос на большее вооружение, на наращивание мощностей ВПК.

"Вторжение в Украину сразу сопровождалось тем, что в Европе сразу же заговорили о возрождении собственного ВПК", - отметил Божко.

Как Россия загоняет себя в угол