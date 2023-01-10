Про це 24 Каналу розповів голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, Росія дуже міцно тримала Європу через енергетику та залякування, які виявились перебільшеними.

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Взаємна шкода

Щодо важелів впливу, Ярослав Божко відзначив, що у Росії ще залишається доступ до сировинних ресурсів та певних критичних матеріалів: титану, нікелю тощо.

Ярослав Божко розповів про важелі впливу Кремля на Європу: дивіться відео

Водночас політолог переконаний, що без європейських технологій Росія не зможе розвивати ці поклади, адже неможливо з нуля, за допомогою державних інвестицій це зробити.

"Їм не вдасться замінити великі європейські концерни, такі як Total, які працюють на російських родовищах. В усіх цих випадках Росія зможе завдавати хоч якоїсь шкоди Європі лише паралельно не меншим чином шкодячи собі", – сказав Ярослав Божко.

Як буде пакостити Росія

Як зазначив Ярослав Божко, Росія прагне й надалі псувати стосунки з Європою, а тому буде показово посилювати мілітаризацію територій, які вона контролює. Мовиться не лише про кордон з Україною та окуповані території, а й про Арктику та Калінінград.

Росія буде робити показові кроки, які будуть псувати стосунки. Це мілітаризація Арктики, це можливість нарощення певних озброєнь не лише поряд з Україною, а й, наприклад, в Калінінградській області, по суті вже на території, оточеній Євросоюзом,

– сказав Божко.

На думку голови центру політичних студій "Доктрина", це буде провокувати в країнах ЄС певний запит на більше озброєння, на нарощування потужностей ВПК

"Вторгнення в Україну одразу ж супроводжувалось тим, що в Європі одразу ж заговорили про відродження власного ВПК", – зазначив Божко.

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