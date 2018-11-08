Давление на Россию увеличится, – эксперт о парламентских выборах в США

Промежуточные парламентские выборы в США скорректируют внутреннюю политику Вашингтона. Но на политику Украины или России это не повлияет. Возможно, давление на Россию еще возрастет.

Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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Дипломат напоминает, что демократы взяли большинство в палате представителей, а республиканцы сохранили преимущество в Сенате. Такой паритет, по словам Хары, изменит внутреннюю политику в США. В частности, относительно расследования спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США и связей Трампа с Москвой. Трампу хочется прекратить следствие. Но в таком случае это позволит демократам, которые возглавят комитеты по вопросам вооруженных сил и разведки, давить на Белый дом, требуя усиления санкций в отношении России или ужесточить существующие.

Нельзя исключать со стороны демократов возможный запуск процедуры импичмента Трампу. Процесс будет трудно завершить. Но это может быть политическим инструментом борьбы демократов против республиканцев и Трампа незадолго до начала президентской кампании,

– считает Александр Хара.

Напомним, в США завершились так называемые промежуточные выборы. По предварительным итогам голосования, Республиканская партия Дональда Трампа потеряла большинство в Палате представителей – нижней палате Конгресса США.