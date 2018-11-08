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      Тиск на Росію збільшиться, – експерт про парламентські вибори в США

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      В США сили демократів і республіканців у Конгресі зрівнялися
      В США сили демократів і республіканців у Конгресі зрівнялися / 24 канал

      Проміжні парламентські вибори в США скоригують внутрішню політику Вашингтона. Але на політику щодо України чи Росії це не вплине. Можливо, тиск на Росію ще збільшиться.

      Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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      Дипломат нагадує, що демократи взяли більшість у палаті представників, а республіканці зберегли перевагу в Сенаті. Такий паритет, за словами Хари, змінить внутрішню політику в США. Зокрема, щодо розслідування спецпрокурора Мюллера про втручання Росії у вибори президента США і зв’язків Трампа з Москвою. Трампу кортить припинити слідство. Але в такому випадку це дозволить демократам, які очолять комітети з питань збройних сил і розвідки, тиснути на Білий дім, вимагаючи посилення санкцій щодо Росії або зробити жорсткішими існуючі.

      Не можна виключати з боку демократів можливого запуску процедури імпічменту Трампу. Процес буде важко завершити. Але це може бути політичним інструментом боротьби демократів проти республіканців і Трампа незадовго до початку президентської кампанії,
      – вважає Олександр Хара.

      Нагадаємо, в США завершились так звані проміжні вибори. За попередніми підсумками голосування, Республіканська партія Дональда Трампа втратила більшість у Палаті представників – нижній палаті Конгресу США.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини Росії Новини США Санкції Новини політики Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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