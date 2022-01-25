"Давно такого не было": в горах на Буковине зафиксировали -33 градуса
Источник:фейсбук Валерия Полянчука
В горах Черновицкой области утром 25 января зафиксировали самую низкую температуру этой зимой. Так, столбики термометров опустились до -33 градусов.
Что известно о морозах на Буковине
О такой погоде в горах сообщил председатель Селятинской общины Валерий Полянчук. Он опубликовал фотографию с термометром, который показывает -33 градуса.
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Давно такого не было, но это прекрасно,
– отметил Полянчук.
На фото видно, что вся местность покрыта толстым слоем снега.
Погода в Черновицкой области / Фото Валерия Полянчука
Отметим, ранее лютые морозы зафиксировали в селе Верхний Яловец на Буковине. Так, 13 января температура воздуха там опустилась до -28 градусов.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
По данным Укргидрометцентра, температура воздуха днем 25 января на Буковине составит -1...-3 градусов. С неба будет падать мокрый снег с дождем. Будет сопровождаться такая погода юго-западным ветром, который будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду.Обратите внимание! В Украину идет оттепель. Уже в четверг, 27 января, морозы отступят. Они задержатся только на Востоке, однако на выходных и там потеплеет. Такой прогноз погоды сделала синоптик Наталья Диденко.