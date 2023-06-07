​По данным мониторинговых каналов, существует угроза атаки аэробалистическими ракетами "Кинжал". Собственно, их на себе несет МиГ-31К, взлетевший с российского аэродрома.

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Что известно об угрозе с неба

12:04 По всей территории Украины последовали отбои воздушной тревоги. Будьте осторожны, покидая укрытие.

12:01 Monitor сообщил, что МиГ-31К отошли от границ.

11:48 Monitor сообщает, что враг мог поднять до 7 МиГ-31К. Пожалуйста, не игнорируйте сирены.

11:32 Сирены выли по всей территории страны. Оставайтесь в укрытиях, ведь существует угроза ракетного удара.

11:29 В Киеве прозвучала воздушная тревога.

11:29 Мониторинговый канал Monitor сообщил, что с аэродрома "Саваслейка" в России взлетел МиГ-31К. Его также могут сопровождать истребители Су-30.

11:20 СМИ сообщили, что в Сумской области раздались взрывы. Жителей призвали быть осторожными.

10:52 Стало известно, что Сумская область находится под угрозой обстрела. Если быть точнее, то ее пограничная часть.

В ночь на 6 июня россияне атаковали Украину

Заметим, что российские военные продолжают террор мирного населения Украины. В ночь на 6 июня враги атаковали нашу страну со стратегической авиации.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг с 00:30 до 04:00 атаковал Украину крылатыми ракетами Х-101/Х-555 воздушного базирования. Выпускали их из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет,

– говорят в Воздушных силах.

Там отмечается, что большинство этих крылатых ракет летели в зону ответственности воздушного командования "Центр". Если конкретнее, то – в направлении столицы.​

Правило "двух стен" или укрытие

Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, почему важно идти в укрытие во время воздушной тревоги. По ее словам, правило "двух стен" можно использовать только в критических ситуациях. Она подчеркнула, что стены домов не могут надежно защитить, если сравнить с полноценным укрытием.

Оно больше работает в случае обстрелов, как например в Херсоне. Когда враг атакует населенный пункт с близкого расстояния и делает это внезапно. То есть во время артиллерийских или минометных обстрелов. А вот во время ракетной угрозы следует перебираться в укрытие.