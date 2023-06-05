Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала ситуацию с укрытиями в Украине. Она сделала это в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Пересидеть дома или бежать в укрытие

Гуменюк посоветовала в случае воздушной тревоги идти к укрытию, а не сидеть дома. По ее словам, правило "двух стен" лучше использовать в критических ситуациях. Ведь дома не могут защитить людей так надежно, как полноценное укрытие.

Правило двух стен может более-менее помочь в том случае, когда происходят обстрелы, как в Херсоне – в непосредственной близости, и это происходит очень внезапно. Когда даже нельзя предупредить об артиллерийских или минометных обстрелах,

– отметила капитан 1-го ранга.

Что делают украинцы во время тревог

По мнению Гуменюк, не стоит подробно указывать причины воздушных тревог. Как пояснила представитель ОК "Юг", когда жители Украины знают, чем именно атакует враг (баллистика, "Шахеды", "Кинжалы" и т.п.), они из-за этого могут пренебрегать правилами безопасности и терять время.

По ее словам, укрытие – это сохранение жизни. Гуменюк призвала проверять, в каком состоянии они находятся. Она отметила необходимость идти именно в укрытие, когда раздается воздушная тревога.

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