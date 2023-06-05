Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала ситуацію зі сховищами в Україні. Вона зробила це в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Пересидіти вдома чи бігти до сховища

Гуменюк порадила у разі повітряної тривоги йти до укриття, а не сидіти вдома. За її словами, правило "двох стін" краще використовувати у критичних ситуаціях. Адже будинки не можуть захистити людей так надійно, як повноцінне укриття.

Правило "двох стін" може більш-менш допомогти у тому випадку, коли відбуваються обстріли, як у Херсоні – у безпосередній близькості, і це відбувається дуже раптово. Коли навіть не можна попередити про артилерійський, або мінометний обстріли,

– зазначила капітан 1-го рангу.

Що роблять українці під час тривог

На думку Гуменюк, не варто у подробицях вказувати причини повітряних тривог. Як пояснила речниця ОК "Південь", коли жителі України знають, чим саме атакує ворог (балістика, "Шахеди", "Кинджали" тощо), вони через це можуть нехтувати правилами безпеки та гаяти час.

За її словами, укриття – це збереження життя. Гуменюк закликала перевіряти, у якому стані знаходяться сховища. Вона наголосила на необхідності переходити саме до укриття, коли лунає повітряна тривога.

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