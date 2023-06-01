Не було інформації, що сховище було проблемне. Про це в ефірі національного телемарафону заявив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, передає 24 Канал.

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Щодо проведення перевірок –Ткачук готовий підготувати відповідні документи. Ці дані потрібно з'ясувати.

Треба підняти архіви, коли востаннє перевіряли сховище,

– сказав чиновник.

Однак Ткачук запевнив, що протягом 2022 року всі сховища перевіряли. Проте додав, що в цьому питанні спрацьовує людський фактор, зокрема, дії коменданта. Він зазначив, що коли влада приходить з перевіркою, все добре. Натомість проблеми виникають під час тривоги.

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