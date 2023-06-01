Не было информации, что убежище было проблемным. Об этом в эфире национального телемарафона заявил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук. 24 Канал.

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Что касается проведения проверок – Ткачук готов подготовить соответствующие документы. Эти данные нужно узнать.

Надо поднять архивы, когда последний раз проверяли убежище,

– сказал чиновник.

Однако Ткачук заверил, что в течение 2022 все убежища проверяли. Однако добавил, что в этом вопросе срабатывает человеческий фактор, в частности действия коменданта. Он отметил, что когда власти приходят с проверкой, все хорошо. В то же время проблемы возникают во время тревоги.

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