Реакция будет жесткой. Об этом Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Молдове, информирует 24 Канал.
Кстати Часть укрытия закрыта, потому что там "ценные вещи", – работница поликлиники показала бомбоубежище
Зеленский пообещал "нокаут"
Журналисты спросили президента, возможно, есть конкретные люди, которые могут понести ответственность за то, что укрытия были закрыты. Он ответил, что сначала должен вернуться в Киев, тогда ему сообщат все детали.
Зеленский пообещал разобраться. Виновные будут отвечать за то, что люди потеряли возможность воспользоваться бомбоубежищем.
Нам России… этих врагов мало. У нас, как видите, есть еще и внутренние,
– подчеркнул Зеленский.
В конце пресс-конференции Зеленский намекнул, что "может быть нокаут". Также, комментируя трагедию, президент подчеркнул, что нужно, чтобы "местные власти включали голову".
Атака Киева: что известно
- Ночью 1 июня россияне атаковали территорию Украины 10 баллистическими ракетами "Искандер". ПВО ликвидировали все цели, однако обломки повредили детскую поликлинику, десятки многоэтажек, автомобили и много другой инфраструктуры.
- К сожалению, погибли 3 человека – две женщины и 9-летняя девочка. По словам свидетелей, люди погибли из-за того, что дверь укрытия была заперта.
- Уже приступили к расследованию. В КГГА прошли обыски по делу с закрытым укрытием на территории поликлиники.