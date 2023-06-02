Усього у Львові є 6 тисяч укриттів. Більшість з них розташовані в житлових будинках. Зокрема, це підвали, в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Андрій Садовий, пише 24 Канал.

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У Львові відкриті всі укриття

За словами Садового, львівські укриття у досить-таки пристойному стані. Однак, важливо розуміти, що більшість з них у житлових будинках, тобто це ті ж самі підвали.

Міський голова зауважив, що вчорашня трагічна подія – це справді шок для всіх. Тож ввечері у Львові були відкриті всі укриття. Окрім того, по кожному з них провели окремі зустрічі мешканці, що усвідомлюють свою участь. Адже, якщо це житловий будинок, люди мають розуміти, де зайти, де перечекати повітряну тривогу та небезпеку.

За результатами ми отримали додатково 65 звернень. Дещо треба поправити, але, як правило, всі укриття відкриті. Проблем з тим немає. Питання, можливо, щодо деяких нюансів. Тому що по нашому протоколу, в укритті має бути вода, медикаменти, зарядні пристрої, мають бути готові до життя якийсь певний час,

– підкреслив Садовий.

Також він нагадав, що взимку у 1500 укриттів вже вибудували пункти обігріву з пічками та дровами.

Довідка. Карту укриттів можете переглянути за цим посиланням.

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У Дніпрі всі укриття повинні бути відчинені цілодобово – розпорядження мера

Міський голова Борис Філатов підписав розпорядження про доступ до всіх укриттів, що є у Дніпрі. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

Згідно з документом, всі укриття міста відтепер повинні бути відчиненими для жителів цілодобово. Також Філатов закликав дніпрян, які мають нарікання на стан сховищ, писати в коментарі.

Зверніть увагу! Під час нічної ракетної атаки Росії 1 червня у Києві загинули дві жінки та маленька дівчинка. Вони прямували до укриття в поліклініці. Однак, потрапити всередину так і не змогли. Укриття було зачинене. СБУ, прокуратура та поліція вже почали розслідування.