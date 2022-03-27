Дает нам надежду в районе Киева, на Сумщине и Харьковщине, – Арестович об изменении планов врага

Алексей Арестович заявил, что изменение планов врага дает ВСУ возможность для контрнаступательных действий. В частности, их планируют начать в районе Киева, Чернигова, Сумщины, Харьковщины.

Соответствующее заявление советник главы ОП озвучил во время брифинга 27 марта. Это случилось на фоне череды поражений российской армии, на 32 день войны.

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Враг меняет планы

Алексей Арестович заявил, что в течение суток, 26 марта, план положения на характер действий противника не изменился. Однако есть исключение – наши войска начали маленькие тактические контрнаступательные действия в Сумской, Харьковской области. Также контрнаступление ВСУ продолжают на Киевщине и Херсонщине.

Противник, после официального сообщения Минобороны России о переносе усилий на восток Украины, сейчас прибегает к двум главным задачам. Первое – окружить наши войска в зоне ООС, добить Мариуполь и удержать оборону в районе Херсона на юге,

– рассказал Арестович.

Советник главы Офиса Президента пояснил, что эти задачи для противника взаимосвязаны. Ведь, если падет оборона на юге, то и положение вокруг Мариуполя ухудшится для врага. Россия это понимает и официально заявила об этом.

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Это означает следующую вещь: во-первых – с одной стороны это дает нам надежду в районе Киева, Чернигова, Сумщины, Харьковщины, что мы избавимся от врага, выбив его. Во-вторых, это означает возможное потенциальное или резкое осложнение обстановки вокруг Мариуполя и зоны ООС,

– предупредил Арестович.

Однако военно-политическое руководство Украины, командование Вооруженных Сил Украины и теробороны хорошо понимает эту ситуацию и принимает соответствующие меры.

Алексей Арестович пояснил, что ближайшие неделя-другая будут неравномерными. Ведь будут поступать сообщения как о контрнаступлении, так и о тяжелой ситуации на востоке. Советник главы ОП предупредил, что к этому надо быть готовыми.

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