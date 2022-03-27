Відповідну заяву радник глави ОП озвучив під час брифінгу 27 березня. Це трапилось на 32 день війни, яку Росія почала проти України.

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Ворог змінює плани

Олексій Арестович заявив, що протягом доби, 26 березня, план положення на характер дій противника не змінився. Проте є виключення – наші війська розпочали маленькі тактичні контрнаступальні дії в Сумській, Харківській області. Також контрнаступ ЗСУ продовжують на Київщині та Херсонщині.

Противник, після офіційного повідомлення міноборони Росії про перенесення зусиль на Схід України зараз вдається до двох головних завдань. Перше – оточити наші війська в зоні ООС, добити Маріуполь та утримати оборону в районі Херсону на Півдні,

– розповів Арестович.

Радник глави Офісу Президента пояснив, що ці завдання для противника взаємопов'язані. Адже, якщо впаде оборона на Півдні, то й становище довкола Маріуполя погіршиться для ворога. Росія це розуміє та офіційно заявила про це.

ЗСУ може вигнати ворога на деяких територіях країни

Це означає наступну річ: по-перше – з одного боку це дає нам надію в районі Києва, Чернігова, Сумщини, Харківщини, що ми позбудемось ворога, вибивши його. По-друге, це означає можливе потенційне або різке ускладнення обстановки довкола Маріуполя і зони ООС,

– попередив Арестович.

Проте воєнно-політичне керівництво України, командування Збройних Сил України та тероборони добре розуміє цю ситуацію та вживає відповідних заходів.

Олексій Арестович пояснив, що найближчі тиждень – другий будуть нерівномірними. Адже поступатимуть повідомлення як про контрнаступ, так і про важку ситуацію на Сході. Радник глави ОП попередив, що до цього треба бути готовими.

До теми: брифінг Олексія Арестовича за 27 березня – дивіться відео