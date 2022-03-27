Зокрема, шукають у соцмережах людей, які допоможуть вибратися з міста. На жаль, не всі совісні, й наживаються на людях, доведених до відчаю. Одного з таких викрили на Донеччині.

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Аферист за винагороду обіцяв вивезти мирних мешканців з Маріуполя. Після отримання завдатку чоловік одразу зникав. У 3000 гривень за людину аферист оцінив поїздку сполученням "Маріуполь – безпечне місце", – йдеться у повідомленні. Зазначається, що наразі шахрая викрито. Поліція закликає не довіряти оголошенням про платну евакуацію.

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Евакуація з Маріуполя: останні новини

За словами Ірини Верещук, 26 березня з Маріуполя до Запоріжжя на власному авто виїхала 331 людина. Також нарешті вдалося довезти до Запоріжжя маріупольців, яких 25 березня евакуювали з Бердянська – 4 тисячі людей зараз вже в безпеці.

27 березня відкрили один гуманітарний коридор до Маріуполя – людей збирають на Мелітопольському шосе і везуть до Запоріжжя.

До теми – брифінг Ірини Верещук за 27 березня: дивіться відео