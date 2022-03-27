В частности, ищут в соцсетях людей, которые помогут выбраться из города. К сожалению, не все совестливые и наживаются на людях, доведенных до отчаяния. Одного из таких разоблачили в Донецкой области.

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Аферист за вознаграждение обещал увезти мирных жителей из Мариуполя. После получения задатка мужчина сразу исчезал.

В 3 000 гривен за человека аферист оценил поездку "Мариуполь – безопасное место",

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время мошенник разоблачен.

Полиция призывает не доверять объявлениям о платной эвакуации.

Смотрите видео:

Эвакуация из Мариуполя: последние новости

По словам Ирины Верещук, 26 марта из Мариуполя в Запорожье на собственном авто выехал 331 человек. Также наконец-то удалось довезти в Запорожье мариупольцев, которых 25 марта эвакуировали из Бердянска – 4 тысячи человек сейчас уже в безопасности.

27 марта открыли один гуманитарный коридор в Мариуполь – людей собирают на Мелитопольском шоссе и везут в Запорожье.

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