Даже лицензированные агентства–не гарантируют удачное трудоустройство, – специалисты рынка труда

По словам украинцев, работа за рубежом – это изнурительный труд, не слишком высокая зарплата и практически отсутствие шансов карьерного роста.

Но настоящих проблем может нанести в первую очередь неофициальное трудоустройство, а невыплата денег – это наименьшая угроза.

"Если люди обратятся в инспекцию труда, работодатель может иметь проблему, а может и не иметь проблему. Но работники, если обнаружат, что они работают нелегально, точно будут иметь там проблемы. Как минимум штраф, как максимум – возможна и депортация", – пояснил блогер Александр Матвеев.

"Когда вы работаете неофициально, то все неприятности и хлопоты вы берете на себя. И все что угодно – от банальной простуды до ковида вы будете решать за свой счет", – отмечает эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

Однако специалисты отмечают, что и лицензированные агентства не гарантируют удачного трудоустройства, потому что в работе за рубежом всегда немало рисков.

"Каким добропорядочным не был бы посредником агентство, возможна ситуация, когда они, например, нанимали людей на склады фирмы "А" и все было хорошо. Но они расширили пункт заказчиков и у них появилась организация "Б". И они теперь нанимают на организацию "Б", которая не является добропорядочным работодателем, но об этом еще никому не известно. И бывают ситуации, когда агентство должно, как говорится, на ком-то проверить, является ли тот работодатель новый добропорядочным и что с ним делать", – предостерегает эксперт Татьяна Пашкина.